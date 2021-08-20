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К талибам примкнул брат президента Афганистана

13:24, 21 августа 2021
К талибам примкнул брат президента Афганистана Хашмат Гани Фото: facebook.com/HashmatGhaniAhmadzai
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Представители «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили, что к ним присоединился младший брат президента Афганистана Ашрама Гани Хашмат. Об этом сообщает Sputnik.

Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани, — заявили талибы. 

Ашраф Гани бежал из Афганистана после того, как боевики «Талибана» захватили большую часть страны. Он рассказал, что не хотел стать причиной кровопролития в Кабуле. А «Талибан», несмотря на обещания не захватывать афганскую столицу, окружил президентский дворец. Он признался, что находится в Объединённых Арабских Эмиратах, и пообещал в скором времени вернуться в Афганистан

Ранее стало известно, что талибы начали искать афганцев, сотрудничавших с американскими и британскими военными, чтобы допросить их и наказать.

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