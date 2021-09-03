Талибы заставили: Евросоюз спешит с созданием единых войск

Хаотичный вывод войск США из Афганистана стимулировал на уровне Евросоюза дискуссию о развитии собственного военного потенциала для того, чтобы действовать в ряде международных кризисов самостоятельно. Это отразила прошедшая в Словении неформальная встреча министров обороны евросообщества, в ходе которой был поднят вопрос о создании объединённых сил быстрого реагирования. Для этого представители блока предлагают активировать никогда ранее не использовавшуюся статью 44 Договора о ЕС. Она позволит делегировать соответствующую задачу небольшой группе стран, заинтересованных в её выполнении.

Встреча глав оборонных ведомств в Словении стала первой с тех пор, как силы западной коалиции окончательно покинули территорию Афганистана. В связи с этим доминирование афганской тематики в повестке было предсказуемым. Ещё до переговоров официальные лица подняли вопрос о том, как евросообществу стоит действовать в условиях падающего интереса его главного оборонного союзника и покровителя США к различным кризисным явлениям в дальних регионах, некогда представлявших интерес для Запада. Есть опасения, что Вашингтон может снизить степень своих обязательств по целому ряду направлений.

Ожидаемо обидной для ЕС стала необходимость соблюдать навязанный со стороны США график вывода иностранных войск из Афганистана. Некоторым членам блока хотелось продлить существующий дедлайн для того, чтобы эвакуировать гораздо больше нуждающихся людей — тех афганцев, которые долгое время помогали натовской миссии.

Экзаменом на самостоятельность для Европы сейчас становится вопрос о качестве собственного оборонного потенциала, который позволит более свободно реагировать на международные кризисы. Признаком интенсивных дебатов об увеличении политической и военной субъектности блока стало заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля, который обратил внимание на то, что «хаотичный уход из Афганистана» вынуждает страны честно подумать о европейской обороне.

Новая реальность

Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Словения приняла у себя параллельно и встречу министров иностранных дел стран Евросоюза. Она также была посвящена известной проблеме, но содержательно касалась других её аспектов. Один из них — взаимодействие с движением «Талибан» (запрещено в России).

Мы должны смотреть в глаза реальности, — заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. — Существует разница между ведением с ними (талибами. — NEWS.ru) переговоров на техническом уровне и признанием их легитимными представителями государства Афганистан. Для этого (пересмотра статуса группировки. — NEWS.ru) мы поставим чёткие условия, только при выполнении которых мы признаем их официальными представителями Афганистана.

Отдельно шеф австрийского дипведомства отметил, что афганская ситуация может привести к дестабилизации всего региона, поэтому некогда находившаяся под присмотром американских военных страна «не может становиться чёрной дырой политики безопасности» и «не может становиться инкубатором международного терроризма». На этом фоне Шалленберг считает купирование проблем с безопасностью одним из условий для того, чтобы рассуждать о международном признании «Талибана».

В Афганистане, нравится нам это или нет, — новая реальность, — заявил, в свою очередь, глава германского МИД Хайко Масс.

По его словам, у евросообщества «нет времени зализывать раны», однако если блок хочет играть на афганской арене определённую роль, то действовать нужно быстро и решительно. Вероятно, в вопросе о необходимости увеличить собственную независимость от американских решений у ЕС наметился некоторый консенсус. Интрига заключается лишь в том, как претворить в жизнь инициативу с учётом существующей разницы во мнениях.

Быстрое реагирование

Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

У евросообщества довольно плохая репутация в том, что касается осуществления идеи о создании объединённой структуры вооружённых сил. В настоящее время у стран блока действительно есть небольшие военные подразделения. Это группы из 1,5 тыс. бойцов, которые находятся под непосредственным контролем Брюсселя и которые готовы к немедленному развёртыванию. Тем не менее этого военного инструмента объединению, похоже, в нынешних обстоятельствах недостаточно. Встреча в Словении дала предварительную возможность оценить, действительно ли страны ЕС готовы к более жёстким военным обязательствам после коллапса ситуации в Афганистане.

Пока что никакой уверенности официальные лица не дают. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал «потребность Евросоюза в собственной оборонной системе». Он не внёс ясность в то, как это могло бы выглядеть на практике, однако проинформировал, что сейчас в ЕС идёт разработка единой европейской концепции по безопасности, которая называется «Стратегический компас ЕС». По его словам, её финальный проект будет представлен только в октябре-ноябре.

Известно только, что некоторые страны объединения выступают за то, чтобы создать небольшие бригады быстрого развёртывания, численность которых будет составлять около 5 тыс. военнослужащих. Это бы помогло отвечать на международные вызовы в форс-мажорных обстоятельствах, полагают сторонники этой инициативы.

Особым фактором становится то, что европейцы не хотят терять времени. Для того чтобы побыстрее решить вопрос с объединёнными вооружёнными силами, Германия предлагает активировать 44 статью Договора о ЕС, которая позволит делегировать работу над этой миссией только небольшой группе государств-членов.

В этом случае главной проблемой станет то, что все страны ЕС должны дать своё одобрение. А отсутствие единодушия во внешней политике — это самая большая слабость евросообщества, которая даёт знать о себе даже в процессе принятия совместных заявлений.