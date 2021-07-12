Талибы запретят музыку в Афганистане

Движение «Талибан» (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, сообщило о запрете музыки. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

Сторонники «Талибана» заявили о готовности двигаться в ногу со временем, продолжая при этом опираться на законы ислама. Как сообщается, музыка в Афганистане будет запрещена, однако теперь женщины смогут выходить из дома по повседневным делам без сопровождения родственника мужского пола.

Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление, — рассказал Муджахид.

Он также отметил, что талибы пытаются восстановить страну, «разрушенную десятилетиями войны», и хотят забыть о том, что происходило в прошлом.

Ранее посол РФ в Афганистане рассказал о «бардаке» в аэропорту Кабула. По его словам, военные США, как он отмечает, затрудняются обеспечить безопасность граждан.