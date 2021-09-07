Талибы запретили журналистам освещать протесты

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) запретили журналистам производить съёмку протестов в Кабуле. Об этом сообщил руководитель местного телеканала Tolo News Лотфулла Наджафизада на своей странице в Twitter.

Камеры СМИ конфискуют, журналистов просят не снимать и некоторых разворачивают. Протестующие продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. Где свобода протестовать и свобода сообщать об этом? — возмутился он.

Ранее сообщалось, что около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле. Они выступали с плакатами и выкрикивали «антипакистанские лозунги», осуждая вмешательство Пакистана в дела Афганистана. Талибы «произвели выстрелы в воздух» и задержали несколько человек.