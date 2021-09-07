16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Талибы запретили журналистам освещать протесты

18:32, 07 сентября 2021
Талибы запретили журналистам освещать протесты Фото: Sanaullah Seaim/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) запретили журналистам производить съёмку протестов в Кабуле. Об этом сообщил руководитель местного телеканала Tolo News Лотфулла Наджафизада на своей странице в Twitter.

Камеры СМИ конфискуют, журналистов просят не снимать и некоторых разворачивают. Протестующие продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. Где свобода протестовать и свобода сообщать об этом?возмутился он.

Ранее сообщалось, что около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле. Они выступали с плакатами и выкрикивали «антипакистанские лозунги», осуждая вмешательство Пакистана в дела Афганистана. Талибы «произвели выстрелы в воздух» и задержали несколько человек. 

16 августа боевики захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер (её захватили позже), в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео