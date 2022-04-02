Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) запретило выращивание мака на всей территории Афганистана, сообщает агентство Bakhtar. Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. Согласно указу, урожай нарушителей будет уничтожен, а сами они столкнутся с мерами «в соответствии с законами шариата».

Все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака, — говорится в документе.

Кроме того, талибы запретили использование, транспортировку, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также содержащих наркотические вещества таблеток и алкоголя.

Исполнение этого указа является обязательным для всех жителей Афганистана.

Более 80% мирового героина производится в Афганистане. При этом в «Талибане» ранее заявляли, что не могут запретить производство наркотиков, пока Афганистану не начнут оказывать международную помощь. Представители движения объясняли это тем, что производство опиумного мака — единственный источник дохода для многих бедных семей.