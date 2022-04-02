Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
10:30, 03 апреля 2022
Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) запретило выращивание мака на всей территории Афганистана, сообщает агентство Bakhtar. Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. Согласно указу, урожай нарушителей будет уничтожен, а сами они столкнутся с мерами «в соответствии с законами шариата».
Все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака, — говорится в документе.
Кроме того, талибы запретили использование, транспортировку, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также содержащих наркотические вещества таблеток и алкоголя.
Исполнение этого указа является обязательным для всех жителей Афганистана.
Более 80% мирового героина производится в Афганистане. При этом в «Талибане» ранее заявляли, что не могут запретить производство наркотиков, пока Афганистану не начнут оказывать международную помощь. Представители движения объясняли это тем, что производство опиумного мака — единственный источник дохода для многих бедных семей.
Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в 2021-м объём производства опиума в Афганистане вырос на 8% и достиг 6,8 тысячи тонн. Прибыль от производства опиатов составила в прошлом году от $1,8 до 2,7 млрд, а их продажа за пределами страны принесла гораздо больше дохода.