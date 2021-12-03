Талибы запретили принуждать женщин к браку

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) издало указ о правах женщин. В частности, в нём говорится, что никто не имеет права принуждать женщин выходить замуж. Документ появился в Twitter-аккаунте заместителя министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихуллы Муджахид.

В указе говорится , что «никто не может заставить женщину выйти замуж». Там также подчёркивается, что женщина является «свободным человеком», она не может быть «[предметом] перемирия или прекращения вражды» между мужчинами. Документ подписал верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада.

Кроме того, в указе говорится, что после смерти мужа, никто не имеет права силой заставить его вдову выйти замуж. Женщина, в этом случае, располагает фиксированной частью имущества покойного супруга, детей, отца и родственников. Она также имеет право вступить в наследство.

Помимо этого, руководство движения также уточнило правила для многоженцев. В частности, их обязали предоставлять равные права всем своим жёнам в соответствии с законами шариата.

Ранее движение «Талибан» выпустило новые правила работы СМИ в стране. Согласно одному из пунктов, женщины-телеведущие теперь обязаны во время эфира находиться в хиджабе. Кроме того, в стране запрещается трансляция сериалов с участием женщин, а также фильмов, которые «насаждают иностранную культуру».