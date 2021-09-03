Талибы захватили резиденцию губернатора провинции Панджшер

Движение «Талибан» (организация запрещена на территории России) объявило, что его боевики заняли резиденцию главы Панджшера в столице провинции Базарак. Утверждается, что объект был взят боем. Об этом сообщает Times Of India.
После провалов переговоров между талибами и их противниками в лице повстанцев провинции Панджшер
По неподтверждённым данным, силы «Талибана» вошли в Базарак, столицу провинции Панджшер, и штурмовали офис губернатора провинции, — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что «Талибан» после взятия столицы Афганистана объявил об амнистии своих противников. Однако талибы сказали, что единственным условием амнистии является прекращение вооружённого сопротивление и готовность к диалогу с движением. Провинция Панджшер от предложений террористов отказалась, глава ополчения в провинции Ахмад Шах Мосуд отметил, что не будет вести переговоры с новой властью, которая исповедует террор.