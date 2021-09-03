Талибы захватили резиденцию губернатора провинции Панджшер

Движение «Талибан» (организация запрещена на территории России) объявило, что его боевики заняли резиденцию главы Панджшера в столице провинции Базарак. Утверждается, что объект был взят боем. Об этом сообщает Times Of India.

После провалов переговоров между талибами и их противниками в лице повстанцев провинции Панджшер боевики начали наступление на позиции повстанцев. В течении нескольких дней в районе Паджшерского ущелья шли активные бои с применением бронетехники. По заявлениям Фронта национального сопротивления «Талибану», боевики достигли только высот Дарбанд на границе провинций Панджшер и Каписа, но были отброшены на исходные рубежи. СМИ отмечает, что данные о том, что Базарак находится под контролем талибов, не подтверждены.

По неподтверждённым данным, силы «Талибана» вошли в Базарак, столицу провинции Панджшер, и штурмовали офис губернатора провинции, — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что «Талибан» после взятия столицы Афганистана объявил об амнистии своих противников. Однако талибы сказали, что единственным условием амнистии является прекращение вооружённого сопротивление и готовность к диалогу с движением. Провинция Панджшер от предложений террористов отказалась, глава ополчения в провинции Ахмад Шах Мосуд отметил, что не будет вести переговоры с новой властью, которая исповедует террор.