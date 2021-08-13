Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

Сторонники радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли под контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула. О захвате новой территории в Афганистане говорится на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

Они вошли в город Шарана — столицу провинции Пактика. В настоящий момент все оборонительные системы противника захвачены, а административные и правительственные здания города осаждены, отметил Муджахид.

Таким образом талибы призывают правительственные силы сложить оружие. Они утверждают, что сейчас для них «это лучшая возможность <...> спасти свои жизни».

13 августа директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов опроверг готовность Москвы поставлять военно-воздушные силы Афганистану на коммерческой основе. Он подчеркнул, что этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы развернули наступление на провинции страны. Американские аналитики прогнозируют, что Кабул — столица Афганистана — падёт в срок от одного до трёх месяцев. Ситуация с каждый днём становится всё хуже, Штаты приняли решение направить в Кабул часть выведенных из Афганистана войск, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства.

Ранее сообщалось, что талибы захватили столицу афганской провинции Урузган.