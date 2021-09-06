Талибы захватили мавзолей Панджшерского Льва

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили территорию мавзолея отца нынешнего лидера сил афганского сопротивления Ахмада Шаха Масуда, которого прозвали Панджшерским Львом. Об этом сообщает портал Shahraranews.

Отмечается, что талибы находятся на территории здания. Масуд призвал всех афганцев активно сопротивляться им.

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Это произошло после захвата Панджшера. Долгое время эта провинция сопротивлялась талибам. По словам представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида, ни один мирный гражданин не погиб при взятии Панджшера. Он заявил, что теперь пришло время обустраивать Афганистан. Муджахид отметил, что в течение нескольких дней будет объявлено новое правительство страны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с удовольствием примет участие в церемонии объявления состава нового кабмина Афганистана, если он будет инклюзивным. Министр отметил, что Москва хочет поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы.