Талибы захватили более 160 районов в Афганистане

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили 169 районов в разных провинциях Афганистана. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахед, слова которого приводит РИА Новости.

Талибы утверждают, что установили контроль над 85% территории Афганистана, однако представитель Министерства обороны Афганистана генерал Давлат Вазири опроверг это заявление.

Утверждение талибов не соответствует действительности, — подчеркнул Вазири.

Он добавил, что в прошлом представители «Талибана» голословно заявляли, что контролируют более 60% или 70% территории.

Ранее Минобороны Афганистана опубликовало видеозапись, снятую с воздуха, на которой видны удары по объектам террористической организации в провинциях Лагман, Балх и Бадахшан на границе с Таджикистаном.

Кроме того, президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил Минобороны страны мобилизовать 20 тысяч военных резерва для укрепления границы с Афганистаном. Он подчеркнул, что следует предотвратить нарушения на границе, которые связаны с транснациональной преступностью и терроризмом.