Талибы захотели выступить на Генассамблее ООН

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) обратилось в ООН с просьбой о выступлении своего представителя в ходе сессии Генассамблеи всемирной организации 21–27 сентября. Кроме того, талибы объявили о смене постпреда Афганистана при ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Он пояснил, что 20 сентября генсек ООН получил письмо от «Исламского Эмирата Афганистан» за подписью Амира Хана Моттаки в качестве главы МИД страны. В послании содержится запрос на участие в 76-й сессии Генассамблеи, а также сообщается, что на должность нового постпреда Афганистана выдвинута кандидатура Мохаммада Сохаила Шахина.

Письмо также указывало, что постпред [Афганистана] при ООН больше не представляет Афганистан. Номинируется кандидатура Мохаммада Сохаила Шахина на должность нового постпреда, — отметил представитель генсека.

Согласно заявлению талибов, назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации.

Постпред России при всемирной организации Василий Небензя ранее заявил, что вопрос снятия с «Талибана» санкций Совета Безопасности ООН сейчас не обсуждается в Совбезе. Его рано или поздно всё равно придётся решать, но нельзя это делать с наскока.