Площадка для проведения оговорённых соглашением между США и движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) межафганских переговоров пока не определена. Талибы изъявили желание провести переговоры в Москве.
Об этом
Кабулов заявил, что талибам понравилось, как в столице России прошли встречи межафганского диалога, где сторонам дали возможность обсуждать внутренние проблемы без постороннего вмешательства.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещённой в России террористической группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение.
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