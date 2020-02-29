https://static.news.ru/photo/7ae7df48-5b10-11ea-877e-fa163e074e61_660.jpg Замир Кабулов Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Площадка для проведения оговорённых соглашением между США и движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) межафганских переговоров пока не определена. Талибы изъявили желание провести переговоры в Москве.

Об этом рассказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он отметил, что переговоры не планируется проводить в Кабуле. Сразу несколько государств предложили свои столицы для этой цели. Среди них — Германия, Индонезия и Узбекистан.

Кабулов заявил, что талибам понравилось, как в столице России прошли встречи межафганского диалога, где сторонам дали возможность обсуждать внутренние проблемы без постороннего вмешательства.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещённой в России террористической группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение.