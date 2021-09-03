Талибы захотели оформить с Германией дипломатические отношения

Читайте нас в Google Новости

Руководство движения «Талибан» (организация запрещена в России) выразило желание установить дипломатические отношения с Германией. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Забихулла Муджахид в интервью изданию заявил о желании руководства группировки создать прочные и официально оформленные дипломатические связи с ФРГ.

Мы хотим прочных и официальных дипломатических отношений с Германией, — заявил боевик.

Как отмечают СМИ, Германия сама заинтересована в дипломатическом сближении с талибами. Это позволит ей организовать выезд афганцев, нуждающихся в политическом убежище. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс уже заявил, что дипломатическое представительство его страны вернётся в Кабул.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Талибан» — это сила, с которой придётся считаться и договариваться. Политик видит в этом возможность по политическим каналам помочь афганцам, которым грозит опасность от боевиков.