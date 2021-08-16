Талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов находится в контакте с талибами. Во вторник, 17 августа, он встретится с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе и посольства.

Завтра с послом они будут обговаривать уже детали на более долгосрочную перспективу, — добавил Кабулов.

Как позднее заявил Жирнов, талибы подтвердили, что «ни один волос с головы российских дипломатов не упадёт».

Боевики контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.

Ранее Кабулов рассказал, что захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) стал в некотором роде неожиданностью. Он подчеркнул, что в МИД исходили из того понимания, что афганская армия всё-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление талибам. Кабулов отметил, что Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана.