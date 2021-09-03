Талибы взяли под контроль последнюю провинцию — Панджшер

Боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) взяли под контроль провинцию Панджшер, где базировались силы сопротивления страны. Об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле.

По информации издания, захвату провинции предшествовали ожесточённые бои. Теперь талибы контролируют всю территорию Афганистана.

Боевики отметили свою победу стрельбой в воздух.

При этом ополченцы отрицают захват талибами последнего региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в регионе.

Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения. Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать, — сказал собеседник журналистов.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.