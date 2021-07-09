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Талибы взяли под контроль четыре района в Афганистане

14:23, 10 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что под его контроль перешли четыре района в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, эти четыре района находятся в афганских провинциях Кандагар, Фарах и Парван.

Противостояние правительственных сил и талибов продолжается в Афганистане на фоне вывода американских войск. Ранее «Талибан» захватил пограничные города Ислам-Кала и Торгунди. Они считаются торговыми воротами в Иран и Туркмению соответственно.

Также сообщалось, что боевики движения «Талибан» вошли в Кандагар. В городе произошли столкновения в районе рынка и центральной тюрьмы. Были убиты девять боевиков, двое из них ранены. Кандагар — это второй по численности город Афганистана. В нём проживает около 491 тысячи человек.

Позднее губернатор провинции Кандагар опроверг информацию о захвате талибами одноимённого города. Он подчеркнул, что растиражированная информация о захвате города является «беспочвенными сообщениями».

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