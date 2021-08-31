Талибы выразили надежду на избежание войны с сопротивлением

Представитель экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид заявил о том, что на переговорах с силами сопротивления в Панджшере достигнут прогресс, благодаря которому он надеется на избежание войны. Об это этом он заявил на пресс-конференции в аэропорту Кабула, сообщает РИА Новости.

По его словам, вопрос Панджшера сейчас находится на стадии обсуждения.

Сегодня мы получили несколько сообщений. Надеемся на то, что войны не будет... и вопрос будет решен через взаимопонимание, — рассказал Муджахид.

Ранее в афганском сопротивлении назвали условие прекращения борьбы с талибами. По их словам, фронт сопротивления Афганистана прекратит свою деятельность и уйдёт из политики, если движение талибы создадут инклюзивное правительство и обеспечат свободу и равноправие граждан.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Единственной неподконтрольной талибам провинцией остаётся Панджшер, где формируются силы сопротивления под руководством Ахмада Масуда.