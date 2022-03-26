Талибы ввели в Афганистане раздельное посещение парков для мужчин и женщин

Участники движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), находящиеся у власти в Афганистане с августа 2021 года, ввели в стране раздельное посещение парков для мужчин и женщин, сообщает Aamaj News. По данным агентства, женщинам можно посещать парки в воскресенье, понедельник и вторник, а мужчинам — в среду, четверг, пятницу и субботу.

Женщины могут посещать места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а для мужчин отводятся среда, четверг, пятница и суббота, — говорится в указе министерства добродетели и порока.

Талибы рекомендовали женщинам посещать парки, «соблюдая правило ношения хиджаба» — платка, который скрывает голову, шею и волосы. Другую рекомендацию талибы дали мужчинам-участникам радикального движения. Они посоветовали им при посещении парков в указанные дни не носить оружие и военную форму.

В популярных туристических местах, расположенных за пределами Кабула, женщины также обязаны носить хиджаб и «воздерживаться от общения с незнакомцами».

В середине августа сторонники движения «Талибан» почти без боя захватили власть в Афганистане, после чего начали вводить ограничения в стране касательно девочек и женщин. Так, в рамках одного из ограничений ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и преподавать в вузе. Он объяснил это решение исламскими законами.

Также талибы запретили женщинам заниматься спортом, а мужчинам — брить бороды и ходить в барбершопы.