Талибы вторглись в переговоры Лаврова с главой МИД Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Москве. Неспокойная обстановка в Афганистане стала одной из тем обсуждения, но далеко ей не исчерпалось.

Министры обсудили широкий круг вопросов — от производства российской вакцины «Спутник V» на территории Индии до региональных горячих точек, главной из которых сейчас является Афганистан. Оба участника встречи выразили обеспокоенность по поводу последних территориальных приобретений группировки «Талибан» (запрещена в РФ). Однако Лавров особенно подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана и начнёт действовать только в случае прямой угрозы её союзникам по ОДКБ.

Происходящее на территории Афганистана беспокоит нас исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников, — подчеркнул Лавров. — Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся иметь с этим никаких дел, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, начался как можно скорее.

Тем не менее основной темой на переговорах стала подготовка к саммиту Владимира Путина и Нарендры Моди. Министры не уточнили, когда состоится личная встреча лидеров, но заверили, что это произойдёт до конца года.

Уверяю вас, что прогресс в наших двусторонних отношениях станет очевиден после саммита двух лидеров, — заявил министр иностранных дел Индии.

Как Москва, так и Нью-Дели ценят военные отношения, которые, обсуждаются более детально на встречах министров обороны. Но геополитические реалии вносят всё больший разлад в исторически крепкие военные связи.

Нью-Дели обеспокоен растущей военной активностью Китая. В прошлом году на границе двух держав в Ладакхе произошла серия стычек, которая не обошлась без жертв. К границе были стянуты войска, и ситуация чуть не переросла в военное противостояние. Министр Джайшанкар тогда охарактеризовал отношения Нью-Дели и Пекина как «худшие за 30 лет».

Опасения перед восточным соседом вынудили Индию активизировать своё участие в антикитайской инициативе QUAD под эгидой Соединённых Штатов. Это объединение включает в себя США, Японию, Австралию и Индию. В марте 2021 года состоялся первый саммит лидеров QUAD в формате видеоконференции, а в апреле — военные учения в Бенгальском заливе, в ходе которых участники отработали отпор «китайской угрозе».

Активизация военного сотрудничества Индии и США заметно раздражает Москву. В декабре 2020 года Сергей Лавров заявил, что Вашингтон откровенно втягивает Нью-Дели в антикитайские игры. Индийская сторона же считает своё участие сугубо добровольным и отвечающим её интересам.

Сергей Лавров Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако и со стороны США к Индии существует ряд претензий. Глава Пентагона Ллойд Остин, находясь с визитом в Нью-Дели в марте этого года, намекнул своим индийским собеседникам, что за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 им могут грозить санкции. Впрочем, пока что Вашингтон не особенно активно педалирует тему санкций: тот факт, что Индия на две трети вооружена советской и российской военной техникой, нельзя игнорировать.

Что же касается торгово-экономического сотрудничества, то здесь Москве и Нью-Дели ещё есть куда стремиться. Цифры взаимной торговли и инвестиций не впечатляют: Индия занимает 16-е место среди направлений российского экспорта, Россия же находится на 36-м месте по импорту индийских товаров.

Торговый обмен помогло бы стимулировать создание зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС. Соответствующие переговоры ведутся с 2017 года, но, очевидно, затягиваются и не лишены противоречий. Как индийская, так и российская экономика известны пристрастием к протекционизму, иными словами, защите местных производителей. Тем не менее Лавров выразил уверенность, что договорённость будет достигнута.

Есть ясность по срокам начала переговоров, создана соответствующая рабочая группа, — ответил Глава МИД РФ на вопрос NEWS.ru о продвижении дискуссии. — Её участники договорятся о первом заседании как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией. Ясно, что такого рода переговоры онлайн вести некомфортно.

Обсуждалась на переговорах и неизбежная тема борьбы с пандемией. За несколько дней до визита индийского министра, 6 июля, Российский фонд прямых инвестиций, заявил, что его индийский партнёр — компания Morepen Laboratories произвела первую партию вакцины «Спутник V». В условиях, когда спрос на российскую разработку превышает предложение, вопрос зарубежного производства становится для Москвы особенно актуальным. Индия в то же время известна как «мировая аптека» — на неё приходится 60% произведённых в мире вакцин.

Мы считаем, что это хорошо не только для двух наших стран, но и для всего мира, — прокомментировал запуск производства российской вакцины министр Джайшанкар.

Министры также пообещали решить вопрос со свободой передвижения граждан, нарушенной из-за пандемии. Впрочем, подобные контакты на уровне министерств показывают, что диалог между Россией и Индией на государственном уровне хорошо выдерживает напор внешних обстоятельств.