Талибы вопреки своим обещаниям начали мстить

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) убили бывшего офицера ВВС Вооружённых сил Афганистана. Данное злодеяние противоречит заверениям руководства террористов не начинать «охоту за головами» и амнистировать бывших военных. Также отмечается, что это не единственный случай расправы над бывшими участниками сопротивления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источника СМИ, прошедшей ночью в провинции Герат был убит бывший офицер — лётчик ВВС Афганистана Залмай Ачакзай. Источник уточняет, что предварительно, талибы выселили свою жертву из собственного дома.

Данный случай расправы над бывшими военнослужащими не единственный, подчёркивает издание. Все расправы происходят на фоне официальных гарантий пресс-секретаря движения «Талибан» Забихуллы Муджахида, что война окончена и все, кто прекратил вооружённое сопротивление, получат амнистию.

Ранее сообщалось, что террористы расстреляли афганского музыканта Фавада Андараби. По свидетельствам очевидцев, боевики ворвались в дом певца в провинции Баглан, увели его, а затем убили. Это убийство связывается с профессией Андараби, так как по законам талибов музыка запрещена.

6 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию и взяли её под контроль.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.