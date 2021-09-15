Талибы вопреки своим обещаниям начали мстить

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) убили бывшего офицера ВВС Вооружённых сил Афганистана. Данное злодеяние противоречит заверениям руководства террористов не начинать «охоту за головами» и амнистировать бывших военных. Также отмечается, что это не единственный случай расправы над бывшими участниками сопротивления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным источника СМИ, прошедшей ночью в провинции Герат
Данный случай расправы над бывшими военнослужащими не единственный, подчёркивает издание. Все расправы происходят на фоне официальных гарантий пресс-секретаря движения «Талибан» Забихуллы Муджахида, что война окончена и все, кто прекратил вооружённое сопротивление, получат амнистию.
Ранее сообщалось, что террористы расстреляли афганского музыканта Фавада Андараби. По свидетельствам очевидцев, боевики ворвались в дом певца в провинции Баглан, увели его, а затем убили. Это убийство связывается с профессией Андараби, так как по законам талибов музыка запрещена.
6 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.