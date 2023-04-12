Талибы вооружат Россию американскими броневиками?

Фото: Joseph Galanakis/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Видимо, неспроста у нас все чаще ставят вопрос о выводе признанного в РФ террористическим движения «Талибан», контролирующего ныне Афганистан, из перечня террористических организаций. Представители некогда созданной в Пакистане для противодействия еще советской армии ударной группировки уже приезжали в Москву, вели разного рода конфиденциальные переговоры и не ощущали своего негативного статуса. Но теперь приходит время такие постоянные отношения полностью формализовать, придать им межгосударственный статус.

Между тем, как считается, ныне отказ от прежних клише в оценке «Талибана» откроет путь к решению задач в общих интересах. Американцы ведь явно недаром стали атаковать Белый дом и Пентагон вопросами, касающимися судьбы военной техники, брошенной в Афганистане. По некоторым оценка, янки завезли в эту политическую глухомань вооружений более чем на семь миллиардов долларов. Понятно, что их целью было не только поддержать там проамериканские силы, создать полностью контролируемую местную армию, но и воспользоваться этим потенциалом для давления на бывшую советскую Среднюю Азию. Торговать афганской угрозой, предлагая тамошним режимам свою «крышу».

Но быстрое бегство американских военных не позволило эвакуировать хотя бы часть поставленного оружия. И теперь официальным лицам в Вашингтоне приходится, теряя лицо, утверждать, что это, мол, была собственность афганской армии, которая фактически под напором «Талибана» развалилась за несколько дней. Но, как мы помним, после быстротечной войны вокруг Южной Осетии американцы пробовали получить от России захваченные у грузинской армии джипы на том основании, что это, дескать, собственность US army.

Фото: Berci Feher/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Теперь опять речь могла бы пойти, как считают некоторые наши военные эксперты, об американских джипах, пикапах и военных грузовиках «Хамви» (HMMWV), брошенных пентагоновскими вояками в Афгане. Талибану такой масштабный автопарк явно ни к чему. К тому же всегда существует риск, что местные особо предприимчивые деятели начнут тихой сапой разрезать такую технику на металлолом для последующего выгодного вывоза в соседние страны. Тем более что талибы начали активно противодействовать выращиванию опиумного мака, а значит, у части местных бизнесменов резко упали доходы.

Поэтому, как считается, Россию вполне могли бы заинтересовать джипы и маневренные военные фургоны высокой проходимости. То есть техника, приспособленная для действий в непростых погодных условиях. А все это могло бы пригодиться для ведения маневренной войны, быстрой переброски сил и начала, если понадобится, наступательных действий. На фронте лишних колес не бывает.

В обмен Россия могла бы поставлять в немалых объемах столь нужные афганцам зерно, бензин, гражданскую технику. И не только гражданскую. Недаром даже американцы намеревались снабдить своих протеже в Афгане нашими вертолетами, к типам которых привычны местные пилоты.

Кстати, такие поставки нам трофейного американского транспорта могли бы стать и неким компромиссом между Москвой и Пекином в военной сфере. Китай не спешит оказывать России чисто военную поддержку, но, учитывая китайское влияние на «Талибан», можно предположить, что товарищи из Поднебесной могли бы поспособствовать таким поставкам в качестве жеста доброй воли. Главное, чтобы эта история не тянулась вечно.

Кстати, в Белом доме неоднократно утверждали, что без быстрой эвакуации из Афганистана была бы невозможна столь масштабная поддержка Украины. Представляете масштабы конфуза команды Байдена, если такое механизированное эхо афганской войны догонит Пентагон.