Талибы установили запрет на стрельбу в воздух в Афганистане
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
12:05, 05 сентября 2021
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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Движение «Талибан» (организация запрещена на территории России) официально запретило боевикам вести стрельбу в воздух на всей территории страны. Об этом сообщил в своём Twitter представитель талибов Забихулла Муджахид.
После инцидентов с большим количеством погибших руководство террористов решило заняться наведением дисциплинарного порядка среди боевиков. Комиссия по военным делам «Талибана» опубликовала предписание, согласно которому пальба в воздух запрещается.
«Исламский эмират Афганистан» (самоназвание боевиков) отмечает, что стрельба в воздух в Кабуле и других городах страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения, — говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что боевики, празднуя свою победу в Панджшере, начали в качестве салюта вести беспорядочную стрельбу в небо. Следствием такого халатного отношения к технике безопасности стала гибель 70 человек. Многие получили ранения, точное число раненых неизвестно.