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Талибы установили запрет на стрельбу в воздух в Афганистане

12:05, 05 сентября 2021
Талибы установили запрет на стрельбу в воздух в Афганистане Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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Движение «Талибан» (организация запрещена на территории России) официально запретило боевикам вести стрельбу в воздух на всей территории страны. Об этом сообщил в своём Twitter представитель талибов Забихулла Муджахид.

После инцидентов с большим количеством погибших руководство террористов решило заняться наведением дисциплинарного порядка среди боевиков. Комиссия по военным делам «Талибана» опубликовала предписание, согласно которому пальба в воздух запрещается.

«Исламский эмират Афганистан» (самоназвание боевиков) отмечает, что стрельба в воздух в Кабуле и других городах страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения, — говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что боевики, празднуя свою победу в Панджшере, начали в качестве салюта вести беспорядочную стрельбу в небо. Следствием такого халатного отношения к технике безопасности стала гибель 70 человек. Многие получили ранения, точное число раненых неизвестно.

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