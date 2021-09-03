Талибы установили запрет на стрельбу в воздух в Афганистане

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Россию не приглашали на саммит G7, были лишь определённые сигналы об этом от Берлина и Парижа. Её слова приводит РИА Новости.

Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о «семёрке» не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте «семёрки». Всё это происходит...