Талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) убили на западе Афганистана родственника журналиста Deutsche Welle (DW) и тяжело ранили ещё одного. Об этом сообщает телерадиокомпания.

По данным DW, талибы искали на афганской территории журналиста, который в данный момент находится в Германии. Они обнаружили двух его родственников и расправились с ними. Остальные близкие журналиста успели спастись и скрываются от боевиков.

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limburg) осудил это преступление и призвал правительство Германии к решительным действиям. Он подчеркнул, что убийство родственника одного из сотрудников СМИ показывает, насколько опасно сейчас журналистам находиться в Афганистане.

Боевики «Талибана» полностью контролируют Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были завершены боевые действия. Президент Ашраф Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.

Ранее сообщалось, что талибы начали разыскивать афганцев, которые помогали британским и американским силам. По данным The New York Times, боевики имеют список лиц, которых необходимо разыскать для «допроса и наказания».