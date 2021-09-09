Талибы сообщили, когда проведут выборы в постоянный кабмин Афганистана

Представители запрещённого в РФ радикального движения «Талибан», ранее занимавшие в нём руководящие посты, сообщили, что собираются провести выборы в постоянный кабмин Афганистана через полгода. На их основе будет сформирован «официальный кабинет министров», сообщило агентство The Khaama Press. Ранее талибы уже объявили временное правительство.

По данным СМИ, постоянное правительство Афганистана сформируют не только по итогам выборов, но и по результатам «всеобщего волеизъявления». Голосование проведут нынешние власти страны. До этого момента будет работать переходное правительство талибов, объявленное ими 7 сентября.

В Кабуле после объявления талибами состава временного правительства, в котором не оказалось женщин, 8 сентября прошла акция протеста жительниц города. Они требовали допустить их к управлению страной.

После этого сообщалось, что талибы пообещали должности для женщин в правительстве. При этом удастся соблюсти законы шариата, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.