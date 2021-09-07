Талибы собрались занять базу ЦРУ

Боевики «Талибана» (запрещённая в России террористическая организация) показали журналистам разрушенную базу ЦРУ Eagle Base на северо-востоке от аэропорта Кабула. Они собираются восстановить её и использовать. Об этом сообщили РИА Новости.

Эту базу вместе с оборудованием и техникой взорвали американцы после вывода войск.

Сейчас мы попытаемся восстановить центр. Потом здесь дислоцируют силы специального назначения. Место также заминировано. Сначала нужно очистить его от мин иностранных сил, — рассказал командир подразделения талибов «Бадри 313».

До этого в сети опубликовали кадры самой секретной базы ЦРУ США в Афганистане Salt Pit. Very после её очистки перед выводом американских войск.

Вероятное будущее Афганистана после захвата талибами спрогнозировал президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов. Афганистан ожидает новая «террористическая война», которая может быть спровоцирована США, не желающей отдавать Китаю стратегические полезные ископаемые этой страны.