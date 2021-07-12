Талибы смотрят порно, чтобы найти проституток и казнить их

Боевики «Талибана» (запрещено в РФ) ежедневно просматривают порносайты с целью выявления афганских проституток в Сети. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что боевики уже отчитались об успешной работе: в их распоряжении оказались несколько секс-работниц. По информации издания, этим девушкам грозит смертная казнь.

Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, присутствуют явные указатели их местоположение, этим женщинам сейчас грозит серьёзная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить, — рассказал источник британского таблоида.

При этом в статье отмечается, что «Талибан» на самом деле ищет женщин с целью заключения в сексуальное рабство, а все остальные предлоги являются примером «двойных стандартов».

Ранее стало известно, что после прихода к власти талибов животные в зоопарке Кабула оказались в опасности. В Сети появились фотографии, где боевики ходят по зоопарку и осматривают животных. На одном из снимков видно, как один из участников движения прикладывает дуло автомата к голове медведя.