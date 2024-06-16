Талибы решили участвовать в конференции ООН по Афганистану TOLO News: талибы примут участие в конференции ООН по Афганистану в Дохе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представители «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) будут участвовать в конференции ООН по Афганистану в Дохе, которая пройдет с 30 июня по 1 июля, заявил член движения Забихулла Муджахид телеканалу TOLO News. По его словам, решение принято «после рассмотрения повестки дня встречи».

Встреча в Дохе — хорошая встреча, потому что все страны хотят найти единую позицию по Афганистану и единый запрос всего мира, который может обеспечить решение, — приводит телеканал комментарий Муджахида.

Аналитик по международным отношениям Сайед Зия Хоссаини добавил, что третья конференция в Дохе может иметь «свою особую оценку и значение». Присутствие Исламского Эмирата и нынешнего правительства Афганистана важно, отметил он, поскольку они могут представить на встрече свои требования, потребности и фундаментальные проблемы.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что правительство США в попытках отомстить талибам за проигрыш в республике спонсируют некоторые террористические организации. По мнению дипломата, с помощью финансирования Белый дом хочет нанести ущерб движению «Талибан».