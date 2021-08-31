Талибы разослали угрозы тем, кто помогал западным странам

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начал крепить «ночные письма» с угрозами на двери тем, кто помогал западным странам в Афганистане. Получившие письма должны явиться на суд, об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Одно из таких посланий получил 34-летний отец шестерых детей по имени Наз. Его строительная компания помогала британским военным строить дороги в Гильменде и взлётно-посадочную полосу в лагере Бастион. Ему отказали в переселении по программе ARAP.

Письмо было официальным и проштамповано талибами. Это явный знак, что они хотят убить меня. Если я приду в суд, меня накажут и лишат жизни. Если я этого не сделаю, они убьют меня — вот почему я скрываюсь, пытаясь найти способ сбежать. Но мне нужна помощь, — рассказал Наз.

О подобных угрозах сообщили также бывший британский военный переводчик 47-летний Шир и его брат.

Письма — традиционный способ устрашения в Афганистане, их использовали ещё моджахеды во время нахождения советских войск в стране.

Ранее сообщалось, что «Талибан» завершил переговоры по формированию правительства в стране.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара и другие.