Талибы разогнали протестующих женщин слезоточивым газом

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) использовали слезоточивый газ для разгона акции протеста женщин в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестная акция проходила на площади рядом с президентским дворцом. Её участницы требовали равноправия в вопросах получения образования и трудоустройства.

Наряду с применением газа талибы устроили стрельбу в воздух при разгоне демонстрантов. Кроме того, боевики избили одну из активисток.

Накануне акции протеста против новых порядков талибов, ущемляющих права женщин, прошли в афганской провинции Герат. По данным СМИ, актов агрессии со стороны боевиков в отношении протестующих не было.

Ранее заместитель главы политического офиса движения «Талибан» Абдул-Салам Ханафи заявил, что все бывшие госслужащие Афганистана, включая женщин, должны вернуться к исполнению своих обязанностей. Позднее другой представитель движения, Забихулла Муджахид уточнил, что в состав нового правительства страны женщины не войдут. Они смогут работать в министерствах и ведомствах, но только в качестве помощников.

Преподаватель Университета Катеб в Кабуле доктор наук Марзия Хуссайни рассказала NEWS.ru, что с приходом к власти талибов миллионы афганских женщин оказались под угрозой — они могут потерять всё, ради чего жили, учились и работали.