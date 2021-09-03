Талибы рассказали о новом правительстве Афганистана

В скором времени будут озвучены все списки новых министров и глав ведомств нового афганского правительства. Об этом сообщает Tolo News.

По сообщениям представителя руководства движения «Талибан» (организация запрещена в России), новое правительство Афганистана будет инклюзивным и в нём будут представлены все слои общества. Спикер боевиков говорит об очень скором старте работы нового кабинета министров.

«Сегодня мы живём в абсолютно независимом Афганистане. Новое правительство будет объявлено очень скоро», — сообщил член комиссии по культуре движения «Талибан» Анамуллах Самангани.

Ранее сообщалось, что талибы перенесли срок объявления списка членов нового официального правительства Афганистана. По словам лидеров «Талибана», данная задержка вызвана желанием террористов договориться со всеми, чтобы в правительство могли войти не только талибы. Боевики отмечают, что могут и самостоятельно решить все организационные вопросы, но единоличная организация системы управления Афганистаном, по их словам, не в интересах талибов.