Талибы рассказали о намерениях в Афганистане

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) не собираются монополизировать власть в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин. Его слова приводит агентство Khaama Press.

Шахин добавил, что именно по этой причине талибы стремятся сформировать в Афганистане инклюзивное исламское правительство.

Движение без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее талибы пообещали, что не станут наказывать и преследовать жителей Афганистана, сотрудничавших с представителями США. Представитель «Талибана» Сухейль Шахин заявил, что боевики не заинтересованы в том, чтобы местные жители покидали страну из-за страха.