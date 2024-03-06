Стало известно, как США сохранили военное влияние в Афганистане Глава афганского Генштаба сообщил, что США контролируют небо над республикой

Фото: defense.gov

США свернули военное присутствие в Афганистане, однако все еще контролируют воздушное пространство над республикой, сообщил телеканалу TOLOnews начальник Генштаба армии Афганистана Кари Фасихуддин Фитрат. По его словам, с этой целью американские военные используют беспилотники, которые регулярно патрулируют в регионе.

БПЛА время от времени проводят патрулирование, и оно (воздушное пространство Афганистана. — NEWS.ru) все еще контролируется американцами. Они (БПЛА. — NEWS.ru) попадают на афганскую территорию со стороны одной из стран-соседей, — сказал он.

Фитрат также предупредил, что «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) готов зеркально ответить Пакистану, если его войска решат применить силу на границе с Афганистаном. В качестве подтверждения своих слов он заявил, что в афганских силовых структурах насчитывается 500 тысяч человек, а численность армии составляет 172 тысячи солдат.

Ранее талибы заявили, что ждут от ООН признания представителей движения официальной властью Афганистана. Как отметил заместитель главы временного правительства Абдул Салам Ханафи, за прошедшее время в стране удалось искоренить коррупцию среди управленцев, запретить выращивание и контрабанду наркотиков, а также установить прочный мир.