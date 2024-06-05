Талибы раскрыли цель поездки на ПМЭФ Делегация «Талибана» назвала целью визита на ПМЭФ продвижение связей с Россией

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Целью визита делегации «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Петербургский международный экономический форум является развитие экономических отношений с Россией, заявил ТАСС один из представителей движения. По его словам, «Талибан» также рассчитывает укреплять связи и с другими странами региона.

Мы здесь по экономическим вопросам. Это экономический форум, и мы хотим повысить уровень экономических отношений с Россией и другими странами региона, — заявил собеседник агентства.

Делегация «Талибана» посетила ПМЭФ во главе с министром труда и социальной политики Афганистана Альхаджи Шейхом Абдулбаром. Ранее в Сети появился ролик с представителями движения, замеченными в Санкт-Петербурге.

Как считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев, поездка талибов на форум доказала их приверженность России. По его мнению, это очень знаковый шаг на фоне разговоров об исключении организации из числа запрещенных в стране.

До этого спецпредставитель президента России Владимира Путина по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что ведомство пока не называет сроки исключения «Талибана» из числа запрещенных организаций. Он подчеркнул, что такое решение должен принимать глава государства.