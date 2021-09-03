Талибы расказали, что будет доступно женщинам в хиджабе

В Афганистане женщины в хиджабе получат доступ к образованию и работе. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) Сухейль Шахин в эфире телеканала Fox News. При этом он предупредил США от вмешательства во внутреннюю культуры страны.
Шахин
Ваши слова о том, что женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию — это попытка изменить культуру. У вас такое допустимо. В нашей культуре они могут получать образование, работать, нося хиджаб, — заявил Шахин.
Ранее высокопоставленный представитель «Талибана» Вахидулла Хашими сообщал, что вопрос об обязательной форме одежды для женщин решит совет исламских богословов.
16 августа боевики движения «Талибан» окончательно
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.