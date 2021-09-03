Талибы расказали, что будет доступно женщинам в хиджабе

В Афганистане женщины в хиджабе получат доступ к образованию и работе. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) Сухейль Шахин в эфире телеканала Fox News. При этом он предупредил США от вмешательства во внутреннюю культуры страны.

Шахин заявил , что права женщин при правлении талибов будут соблюдаться, у них не возникнет проблем с получением образования или возможностью работать. Однако США и Афганистан не должны пытаться меня культуру друг друга.

Ваши слова о том, что женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию — это попытка изменить культуру. У вас такое допустимо. В нашей культуре они могут получать образование, работать, нося хиджаб, — заявил Шахин.

Ранее высокопоставленный представитель «Талибана» Вахидулла Хашими сообщал, что вопрос об обязательной форме одежды для женщин решит совет исламских богословов.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.