Талибы призвали возобновить работу дипмиссий в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) призвали иностранные дипмиссии возобновить работу на территории страны. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на одного из лидеров движения Мавляви Шахабуддина Делавара.

Мы приветствуем страны, которые сохранили свои посольства в Кабуле, и призываем те государства, которые эвакуировали свои дипмиссии, вновь их открыть. Для них нет угрозы, — заявил Делавар.

Ранее сообщалось, что боевики намерены как можно быстрее возобновить внутренние и международные рейсы из аэропорта Кабула, для этого необходимо отремонтировать часть повреждённого оборудования.

До этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, однако движение намерено установить хорошие отношения с Соединёнными Штатами. Также стало известно, что «Талибан» завершил переговоры по формированию правительства в стране, однако подробности пока неизвестны.