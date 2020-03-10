https://static.news.ru/photo/3fd957d6-62ce-11ea-b395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) передало руководству США список из пяти тысяч заключённых, которых нужно освободить во исполнение мирного договора. Талибы предлагают обмен на тысячу пленных афганских военнослужащих.

В «Талибане» уточнили, что проверят всех пленных, и предложили провести обмен «в пустынной местности». Движение считает мирное урегулирование в Афганистане невозможным без освобождения захваченных американцами.

С этим списком не должно быть никаких махинаций, — цитирует «Интерфакс» представителя группировки Сухейля Шахина.

Как писал NEWS.ru, 9 марта начался вывод американских войск из Афганистана. Спецоперация против террористических группировок длилась с октября 2001 года.

Соглашение с талибами 29 февраля подписал американский госсекретарь Майкл Помпео. Он подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с запрещённой в России террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.