Четыре человека погибли при выстрелах в воздух в Афганистане

3 сентября во время ликования от победы в Панджшере боевики открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Четверо человек погибли от шальных пуль и семеро получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Новость о том, что повстанцы в Панджшерском ущелье разбиты, вызвала ликование среди боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). Террористы начали на радостях от триумфа беспорядочно палить в воздух из стрелкового оружия. В результате четыре человека погибли и семеро были ранены.

После провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Шахом Мосудом талибы начали штурм Панджшерского ущелья. Сообщалось, что повстанцы от сдачи отказались и оказывают упорное сопротивление движению «Талибан». Источники говорят о больших потерях с обеих сторон противостояния.

Ранее руководство «Талибана» заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух, будут изымать оружие. По словам лидеров террористов, подобные действия наносят серьёзный ущерб казне Афганистана. Все уличённые в таком проступке будут привлекаться к ответственности. Такое решение призвано повысить уровень дисциплины среди талибов, которые не привыкли к строгим порядкам обращения с оружием.