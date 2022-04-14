Талибы призвали США не волноваться о правах человека в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) призвало власти США перестать беспокоиться о правах человека в Афганистане. Представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter отметил, что права человека не соблюдались в Афганистане, когда в стране находились американские военные, которые наносили удары по жилым домам и отправляли афганцев в тюрьме по политическим причинам.

Права человека были утеряны в Афганистане, когда американские оккупанты и их союзники убивали по 200 афганцев в день, бомбили дома и совершали набеги на женщин и детей. И когда под покровом ночи отправляли людей в тюрьмах, где держали около 15 тысяч политических заключённых, — написал он.

Муджахид добавил, что сейчас в Афганистане ничего подобного не происходит, и все права человека обеспечиваются.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что приход талибов к власти в Афганистане связан с эрозией прав человека в стране. Он, в частности, указал на необоснованные задержания женщин, протестующих и журналистов. Также он отметил ограничение прав афганских женщин.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны несут прямую ответственность за гуманитарную катастрофу в Афганистане и плачевное состояние его экономики. По его мнению, основное финансовое бремя по преодолению кризиса в стране должен взять на себя Вашингтон, но он пытается избавиться от этого бремени.