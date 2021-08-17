Талибы призвали страны мира восстановить Афганистан

Представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Сухейл Шахин заявил, что другие страны мира «обязаны» помочь восстановить Афганистан. Его слова приводит телеканал Sky News.

Шахин отметил, что премьер-министр Великобритании и лидеры других стран должны уважать желания афганского народа и помогать ему.

Я думаю, что это их обязанность, потому что они стояли за разрушением Афганистана в течение 20 лет. Поэтому сейчас это их моральный долг, — сказал представитель талибов.

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее талибы пообещали, что не станут наказывать и преследовать жителей Афганистана, сотрудничавших с представителями США. Представитель «Талибана» Сухейль Шахин заявил, что боевики не заинтересованы в том, чтобы местные жители покидали страну из-за страха.