Талибы призвали афганцев сдать оружие и боеприпасы

Граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы представителям движения «Талибана» (запрещено в РФ). Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что любые жалобы мирных жителей на членов «Талибана» будут быстро расследоваться.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.

Ранее боевики запрещённого в России движения «Талибан» после захвата контроля над Афганистаном обязали США вывести воинский контингент из страны до 11 сентября. Талибы заявили, что не будут атаковать американских военных.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что готов подвергнуться критике из-за решения вывести американские войска из страны. Он подчеркнул, что несмотря ни на что, настаивает на правильности данного шага.