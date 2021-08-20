Талибы представят новую систему управления Афганистаном

Представитель «Талибана» (признано террористическим и запрещено в РФ) заявил, что движение представит в скором времени новую систему управления Афганистаном. Об этом сообщает Reuters.

Правовые, религиозные и внешнеполитические эксперты движения «Талибан» намерены представить новую структуру управления в ближайшие несколько недель, — заявил собеседник агентства.

Представитель талибов подчеркнул, что новая система управления должна обеспечить защиту прав местного населения.

Он добавил, что «Талибан» на переговорах обсуждает вывод западных войск из Афганистана на дружественных условиях. Согласно договорённостям Кабула и Вашингтона, Исламская Республика не должна вновь стать плацдармом для международного терроризма.

Ранее сообщалось, что члены «Талибана» могут изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов в стране. По словам официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина, боевики планируют «многое сделать» до проведения выборов. Он отметил, что нынешняя конституция не соответствует текущим условиям.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.