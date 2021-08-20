Талибы поставили ультиматум защитникам провинции Панджшер

«Талибан» (запрещенная в РФ организация) дал сопротивлению в Панджшере четыре часа, чтобы передать им контроль над регионом.

Радикалы «предоставили Ахмаду Масуду, возглавляющему сопротивление талибам, четыре часа, чтобы передать провинцию Панджшер под контроль «Талибана», сообщает телеканал.

Отмечается, что отряды движения находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату этой провинции. Однако движение сопротивления талибам выражает готовность как к коалиции с талибами, так и к войне. Так его лидер, Ахмад Масуд считает, что недопустимо формирование правительства, нацеленного на экстремизм.

Панджшер является одной из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тысяч человек. Там базировались войска НАТО во главе с США.

Ранее сообщалось, что отказавшиеся сдаться талибам бойцы афганской армии и вооружённые отряды маршала Абдул-Рашида Дустума — всего порядка 10 тысяч человек — направились в Панджшер с намерением примкнуть к силам сопротивления против «Талибана».

Ранее афганские силы сопротивления отбили у «Талибана» район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула.