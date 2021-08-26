Талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест

Основные посредники по смене власти в Афганистане экс-президент Хамид Карзай и глава совета по примирению Абдулла Абдулла под домашним арестом в Кабуле. Об этом сообщает CNN.

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) лишили охраны главу Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллу Абдуллу и отобрали оружие у охраны экс-президента страны Хамида Карзая.

Карзай и Абдулла сейчас находятся под домашним арестом без своей охраны и во власти «Талибана», — сообщает телеканал.

Абдулла и Карзай 18 августа провели встречу с Халилуррахманом Хаккани — племянником лидера союзной «Талибану» «сети Хаккани» (запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани. Карзай, Абдулла, а также лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар должны были войти в состав совета для управления Афганистаном, который собирается сформировать движение «Талибан».

Ранее сообщалось, что члены «Талибана» могут изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов в стране. По словам официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина, боевики планируют «многое сделать» до начала голосования. Он отметил, что нынешняя конституция не соответствует текущим условиям.