https://static.news.ru/photo/3b232a7c-5aff-11ea-bd72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Афганское движение «Талибан», признанное террористическим Россией и большинством стран ООН, подписало мирное соглашение с Соединёнными Штатами. Талибы пообещали хранить мир.

Я поздравляю всех с этим достижением. Мы придерживаемся исполнения этого договора. Как политическая сила также хотим, чтобы оно исполнялось соседними государствами, — цитирует РИА Новости одного из руководителей движения Абдула Гани Барадара.

Как писал NEWS.ru, соглашение с талибами подписал американский госсекретарь Майкл Помпео. Он подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с запрещённой террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.