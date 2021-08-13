Талибы пообещали не убивать жителей Кабула

Боевики запрещённого движения «Талибан» по всем направлениям начали наступление на Кабул. Они пообещали не убивать мирных жителей столицы Афганистана и призвали чиновников не опасаться за свою жизнь, сообщает Reuters со ссылкой на представителей движения.

Мы не хотим насилия в Кабуле, не хотим, чтобы хоть один человек был ранен и тем более убит, — заявил представитель «Талибана».

Талибы также гарантировали безопасность российского посольства в Кабуле и других дипломатических представительств. В МИД России заявили, что пока не готовят эвакуацию дипмиссии.

Глава МВД Афганистана заверил, что штурма Кабула не будет, а передача власти пройдёт мирно.

Афганская столица оставалась последним крупным населённым пунктом, который находился под контролем правительственных сил. К настоящему времени талибы контролируют Кабульский университет, который расположен в западной части города. Также им удалось установить флаги движения в одном из районов.