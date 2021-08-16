Талибы пообещали не наказывать тех, кто сотрудничал с американцами

Запрещённое в России террористическое движение «Талибан» не станет наказывать и преследовать жителей Афганистана, сотрудничавших с представителями США. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил представитель движения Сухейль Шахин.

Мы не будем их наказывать, не будем подвергать аресту их или их имущество, — сообщил Шахин.

Он также подчеркнул, что не в интересах талибов, чтобы жители страны покидали Афганистан из-за страха.

В последние недели движение «Талибан» произвело наступление на крупные города в Афганистане. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.