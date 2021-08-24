Талибы получат доступ к базам данных афганского правительства

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) получат доступ к базам данных правительства Афганистана и смогут использовать эту информацию против местного населения. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что благодаря полученным сведениям талибы узнают обо всех взаимодействиях афганцев с американскими военными. В правительственных базах сохранилась налоговая отчётность жителей и организаций, а также информация о финансируемых из-за границы проектах и всех связанных с ними людей. Хранилище биометрических данных афганцев позволит талибам легко идентифицировать людей.

По данным издания, в базах также имеются сведения о телефонных звонках граждан. Официальные лица Госдепартамента США использовали местные сотовые сети для звонков тем, кто работал со Штатами. Информация о переговорах с американцами станет поводом для репрессий против местных жителей.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Талибы заявили о намерении создать совет из 12 человек для управления Афганистаном. В него могут войти глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.