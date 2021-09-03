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Талибы полностью захватили Панджшер

07:47, 06 сентября 2021
Талибы полностью захватили Панджшер Фото: Sanaullah Seaim/Global Look Press
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Афганская провинция Панджшер, которая являлась центром сопротивления, полностью перешла под контроль сторонников движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом на своей официальной странице в Twitter заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

Последний оплот врагов-наёмников, провинция Панджшер, полностью захвачен. Провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. — NEWS.ru),говорится в публикации Муджахид.

Он также отметил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, а другие бежали. Талибы обещали жителям Панджшера полную безопасность и отсутствие притеснения.

Ранее сообщалось, что талибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере о заключении соглашения.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

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