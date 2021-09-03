Талибы полностью захватили Панджшер

Афганская провинция Панджшер, которая являлась центром сопротивления, полностью перешла под контроль сторонников движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом на своей официальной странице в Twitter заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

Последний оплот врагов-наёмников, провинция Панджшер, полностью захвачен. Провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. — NEWS.ru), — говорится в публикации Муджахид.

Он также отметил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, а другие бежали. Талибы обещали жителям Панджшера полную безопасность и отсутствие притеснения.

Ранее сообщалось, что талибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере о заключении соглашения.