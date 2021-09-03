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Талибы отвергли предложение повстанцев о перемирии в Панджшере

04:44, 06 сентября 2021
Талибы отвергли предложение повстанцев о перемирии в Панджшере Xinhua/Global Look Press Фото: Xinhua/Global Look Press
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В Афганистане представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда о заключении соглашения. Слова руководителя повстанцев приводит телеканал «Аль-Джазира».

Не осталось тем для переговоров после того, как отвергли наше предложение о мире. Движение близко к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов, — сказал Масуд.

Ранее он заявлял, что готов прекратить огонь, если талибы остановят боевые действия и покинут Панджшер.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

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