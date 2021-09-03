Талибы отвергли предложение повстанцев о перемирии в Панджшере

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Жители Приднестровья сообщили, что украинские пограничники начали пропускать автомобили с приднестровскими номерами. Об этом сообщает Telegram-канал «Приднестровец». Отмечается, что послабление будет действовать до 1 октября.

Поводом послужил тот факт, что многие жители республики не могли попасть домой с Украины. При этом 1 сентября жители Приднестровья пожаловались на запрет на пересечение украинской границы для автомобилей с...