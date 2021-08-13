Талибы отвергли предложение афганских властей разделить власть

Власти Афганистана не смогли договориться со сторонниками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) разделить полномочия управления страной в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида.

По его словам, в «Талибане» не примут предложение Кабула о разделе власти и прекращении огня, пока не будет положен конец иностранному вмешательству.

Наша цель — положить конец иностранной интервенции и сформировать в стране исламское правительство, — заявил Муджахид.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил о том, что уход американцев из Афганистана позволил талибам действовать более активно. По его словам, они будто бы пригласили талибов уничтожить кабульскую власть. Почти 20 лет они её поддерживали, и теперь произошёл очень непонятный парадокс.